На фронті відбулося майже 200 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 9 жовтня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському і Олександрівському напрямках.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 54 рази атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Наші захисники стримують натиск противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 28 атак загарбників у районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще 10 бойових зіткнень триває», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському (там було 23 бої), Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

7 жовтня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська збільшили кількість ударів на південних напрямках. За його словами, ситуація там «доволі непроста і має певні тенденції до загострення».

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.