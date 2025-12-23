На фронті відбулося 110 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 грудня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного та 41 авіаційного ударів, застосував 38 ракет та скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5584 дрони-камікадзе та здійснив 3210 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на двох напрямках у Донецькій області – Покровському та Костянтинівському.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Наразі точиться бій», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.