На фронті відбулося понад 140 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 грудня на фронті відбулося 142 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав три ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій та на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області.

«Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка. Наразі бої точаться у трьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



