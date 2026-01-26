На фронті відбулося понад 90 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

З початку доби 26 січня на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 3198 дронів-камікадзе та здійснив 2935 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22 :00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках у Донецькій області та на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 13 атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Великомихайлівка, Чарівне, Копані, Воздвижівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст.

Читайте також: Оперативний резерв РФ «зазнав відчутних втрат», але ситуація складна – Сирський про Покровськ і Мирноград

Перед цим угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.