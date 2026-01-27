Доступність посилання

На фронті відбулося понад 90 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Українські військові ведуть вогонь на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Від початку доби 27 січня на фронті відбулося 93 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 184 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5261 дрон-камікадзе та здійснив 2993 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22 :00.

Майже половина атак зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Добропілля й Зеленого. У деяких локаціях бої досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Верхня Терса, Зірниця, Ніженка, Чарівне, Воздвижівка, Розівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше, 21 січня, угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

