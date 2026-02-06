На фронті відбулося 137 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 лютого відбулося 137 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 59 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 4631 дрон-камікадзе та здійснив 2358 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія, Шевченко та у бік Торецького. Шість боїв досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.