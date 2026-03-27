На фронті відбулося понад 160 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 березня на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник здійснив 44 авіаційні удари – скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3835 дронів-камікадзе та здійснив 2658 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському та Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти 34 рази штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, Софіївка. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 34 штурмові дії ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Нове Шахове, Новопідгороднє, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у бік населених пунктів Варварівка, Староукраїнка, Зелене, Залізничне та в районі Мирного. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Цвіткове, Новоселівка, Долинка, Широке, Копані, Верхня Терса», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.