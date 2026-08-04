На фронті відбулося 216 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 4 серпня на фронті відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, здійснив 68 авіаційних ударів, скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6428 дронів-камікадзе та здійснив 2294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Більшість боїв зафіксовано на Донеччині.

«11 спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Ольгівки, Шийківки, Ставків, Дробишевого, Діброви, Озерного та Лимана; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників іти вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Різниківки; ще одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки та Новопавлівки.

Усього 23 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Софіївка, Чернігівка, Ганнівка, Новий Донбас, Добропілля, Родинське, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні станом на 22:00.

Також гаряче було на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Козачої Лопані, Лимана, Ізбицького, Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного. Одне боєзіткнення триває.

12 атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове, Різдвянка, Рівне, Гірке, Залізничне, Староукраїнка, Чарівне та Єгорівка», – інформують українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському та Курському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

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За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська на початку серпня продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу, оскільки українські війська контратакували в цьому районі.

У звіті ISW також пишуть, що українські війська завдають ударів по пунктах управління безпілотниками в ближньому тилу сил РФ на південь від Костянтинівки – ймовірно, частково для того, щоб перешкодити продовженню російських ударів по українських логістичних маршрутах.

У звіті, оприлюдненому 30 липня, американський Інститут вивчення війни зазначав, що ситуація в Костянтинівці на Донеччині й поблизу неї погіршується, але російські війська не захопили місто, незважаючи на заяви Росії.

Костянтинівка – перше із півдня місто так званого «поясу фортець», Слов’янсько-Краматорської агломерації: частини Донецької області, яка залишається під контролем уряду України. Можлива окупація цього міста може призвести до різкого погіршення умов для оборони цього ланцюжка міст, з’єднаних трасою Н-20, вказував раніше проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.