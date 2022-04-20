Генштаб ЗСУ про втрати РФ: близько 20 900 військових, 815 танків, 171 літак

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія внаслідок вторгнення в Україну втратила близько 20 900 своїх військових.

Крім того, серед втрат РФ станом на ранок 20 квітня, за даними Генштабу:

815 танків

2087 бойових броньованих машин

391 артилерійська система

136 РСЗВ

67 засобів ППО

171 літак

150 гелікоптерів

1504 одиниці автомобільної техніки

8 кораблів /катерів

76 цистерн із ПММ

165 БПЛА оперативно-тактичного рівня

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Дані уточнюються», – додали у Генштабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге за понад місяць масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, під час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, писало видання Time ще 24 березня. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії можуть сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв вважає, що Росія втратила з 24 лютого щонайменше 16 тисяч військовослужбовців. Про це експерт заявив увечері 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика».