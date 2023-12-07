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У Генштабі ЗСУ заявляють про 1120 убитих військових РФ за добу

Знищений українськими військовими російський танк, ілюстративне фото
Знищений українськими військовими російський танк, ілюстративне фото

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 336 230 своїх військових, зокрема, 1120 – за останню добу, такі дані станом на ранок 7 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

  • танки ‒ 5618 (18 – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 10482 (+26)
  • артилерійські системи – 8045 (+21)
  • РСЗВ – 919
  • засоби ППО ‒ 605
  • літаки – 324
  • гелікоптери – 324
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)
  • крилаті ракети ‒ 1571 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 22
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 10561 (+29)
  • спеціальна техніка ‒ 1156 (+3)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.

Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут. Протягом листопада 2023 року втрати армії РФ, за даними українського Генштабу, становили в середньому 931 особу на день. Російська сторона однак дані про втрати своїх вояків не наводить.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

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