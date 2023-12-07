У Генштабі ЗСУ заявляють про 1120 убитих військових РФ за добу

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 336 230 своїх військових, зокрема, 1120 – за останню добу, такі дані станом на ранок 7 грудня навів Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, у Генштабі заявили про такі втрати РФ:

танки ‒ 5618 (18 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 10482 (+26)

артилерійські системи – 8045 (+21)

РСЗВ – 919

засоби ППО ‒ 605

літаки – 324

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6116 (+33)

крилаті ракети ‒ 1571 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 10561 (+29)

спеціальна техніка ‒ 1156 (+3)

Україна і Росія майже не дають офіційної інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

27 листопада Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що за останні шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу у армії РФ за всю війну в Україні. Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку.