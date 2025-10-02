Росія втратила за добу майже тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 980 військових протягом попередньої доби, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 2 жовтня.

За оцінкою командування, загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 мільйона 112 460 людей особового складу.

Також, за даними штабу, армія Росії втратила в техніці:

11 224 танки (+1 за добу)

23 296 бойових броньованих машин (+2)

33 336 артилерійські системи (+12)

1 507 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 224 засоби протиповітряної оборони

427 літаків

346 гелікоптерів

65 823 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+271)

3 790 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

63 303 автомобілі та автоцистерни (+29)

3 979 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.