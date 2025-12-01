Росія втратила за добу ще 1060 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 173 920 своїх військових, зокрема 1060 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 1 грудня навів український Генштаб.

Крім того, за повідомленням, РФ зазнала таких втрат у військовій техніці:

танків – 11 387 (+1 одиниця за минулу добу)

бойових броньованих машин – 23 678 (+6)

артилерійських систем – 34 754 (+14)

РСЗВ – 1 552

засоби ППО – 1 253

літаків – 430

гелікоптерів – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239)

крилаті ракети – 4 024

кораблі/катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71)

спеціальна техніка – 4 010

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.