У СБУ заявили, що Гриценко даремно скасував зустріч з виборцями через антитерористичні заходи в Маріуполі

У Службі безпеки України заявили, що проведення антитерористичних заходів у Маріуполі 13-14 березня не пов’язане з проведення ООС, військовими діями чи виборами президента України. Про це «Новинам Донбасу» розповіла речник СБУ в Донецькій області Галина Прищепа.

Таким чином у відомстві відреагували на заяву кандидата в президенти Анатолія Гриценка, який раніше повідомив про скасування зустрічі з виборцями, через дії СБУ.

«Змушений скасувати сплановану і вже анонсовану на 13-те березня зустріч з людьми в Маріуполі. Причина? СБУ оголосила саме на день мого приїзду і на наступний за ним День добровольця найвищий «червоний» рівень терористичної загрози. І ввела в дію відповідні обмеження», – написав Гриценко у Facebook.

Він також виступив з вимогою звільнення голови СБУ Василя Грицака.

«Навчання щорічні планові, а пан Гриценко може не хвилюватися, він марно відклав свою зустріч з виборцями. У громадян Маріуполя повинен бути паспорт і ніяких проблем ні зі Службою безпеки, ні з правоохоронними органами не буде», – зазначила Прищепа.

Вона пояснила, що навчання будуть максимально наближені до реальних умов – умовні «диверсійні групи» планують здійснювати умовні «диверсійні акти», однак про загрозу теракту не йдеться.

«Терактом це назвати не можна. Тому навчання проходитимуть, але СБУ не планує ніяких протиправних дій», – наголосила речник СБУ.

Наразі в Україні триває передвиборча кампанія. Вибори президента України призначено на 31 березня.