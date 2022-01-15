ГУР: в окупованій Горлівці з доставлених військовими РФ ємностей відбувається витік аміаку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в окупованій Горлівці з доставлених російськими військовими ємностей відбувається витік хімічних речовин, що може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

«За інформацією воєнної розвідки України, 14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ «Концерн Стирол» доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності здійснюється витік у повітря отруйних речовин. Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин і як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці ГУР у фейсбуці.

Напередодні в Головному управлінні розвідки заявили про підготовку з боку російських спецслужб провокацій проти військових збройних сил Росії для того, щоб звинуватити в цьому Україну.

Перед цим радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну, зокрема «шляхом диверсій та інформаційних операцій».

Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.