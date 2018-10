Два маловідомі оповідання Хемінгуея вперше опублікують у 2019 році

Улітку наступного року вперше опублікують два маловідомі оповідання американського письменника Ернеста Хемінгуея. Про це агентству Associated Press розповів розпорядник культурної спадщини письменника Майкл Катакіс.

Два оповідання The Monument («Монумент») та Indian Country and the White Army («Країна індіанців та Біля армія») увійдуть до спеціального перевидання роману For Whom the Bell Tolls («По кому подзвін»).

До збірки також увійде опубліковане цього року оповідання A Room on the Garden Side («Кімната з видом на сад»).