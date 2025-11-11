Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 200 боєзіткнень від початку доби

Українські війська «спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 листопада.

За зведенням, від початку доби відбулося 206 бойових зіткнень. Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 10 російських атак російських загарбників. На Південно-Слобожанському напрямку мали місце 16 боєзіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Одрадного та в бік Дворічанського, чотири сутички досі тривають.

«На Куп’янському напрямку противник здійснив 17 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень», – йдеться в зведенні.

Армія РФ 10 разів штурмувала українські позиції на Лиманському напрямку, одне бойове зіткнення продовжується.

На Слов’янському напрямку ЗСУ відбили вісім російських атак на свої позиції. На Костянтинівському напрямку російські війська 14 разів штурмували українські позиції. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення», – повідомляє командування.





Російські війська 23 рази атакували на Олександрівському напрямку, бої тривають у двох локаціях. ЗСУ відбили три атаки на Гуляйпільському напрямку і чотири – на Оріхівському.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 11 листопада повідомив, що російські загарбники залишаються найбільш активними на Покровському напрямку, сьогодні близько 40% боїв припало саме на нього.



Також російська армія підвищила активність у Запорізькій області, використовуючи густий туман для інфільтрації між українськими позиціями. За словами Сирського, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, тривають «виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове».