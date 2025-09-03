Від початку дня на фронті відбулося 147 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжували атакувати на різних напрямках, від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 3 вересня.

Зокрема, українські війська відбили п’ять російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили вісім атак, одне бойове зіткнення досі триває.

Російські загарбники здійснили п’ять на Куп’янському напрямку в районі Загризового та в бік Куп’янська і Петропавлівки, один бій триває.

«На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу», – йдеться в повідомленні.





Бойові дії тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках. На Краматорському, зокрема, одне боєзіткнення тривало на момент зведення.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу», – повідомляє штаб.

Точиться один бій із 10 на Новопавлівському напрямку. Армія РФ двічі намагалася прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку і один раз атакувала на Придніпровському.

3 вересня, проєкт DeepState повідомив про чергову успішну контратаку Сил оборони – цього разу біля села Толстой на півдні Донбасу. До цього на карті була вузька «червона зона» вздовж траси, яка веде до села Андріївка-Клевцове, раніше Іскра. Згодом аналітики повідомили, що попри контратаку, просочування малих піхотних груп армії Росії на Андріївку-Клевцове триває – але українські захисники знищують окупантів або беруть їх у полон.