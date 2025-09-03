Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Від початку дня на фронті відбулося 147 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Військовий 30-ї кремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на Донеччины, серпень 2025 року
Військовий 30-ї кремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на Донеччины, серпень 2025 року

Російські війська продовжували атакувати на різних напрямках, від початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 3 вересня.

Зокрема, українські війська відбили п’ять російських атак на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили вісім атак, одне бойове зіткнення досі триває.

Російські загарбники здійснили п’ять на Куп’янському напрямку в районі Загризового та в бік Куп’янська і Петропавлівки, один бій триває.

«На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 34 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська. Три бойові зіткнення тривають до цього часу», – йдеться в повідомленні.


Бойові дії тривали на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках. На Краматорському, зокрема, одне боєзіткнення тривало на момент зведення.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке. Чотири бойових зіткнення тривають до цього часу», – повідомляє штаб.

Точиться один бій із 10 на Новопавлівському напрямку. Армія РФ двічі намагалася прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку і один раз атакувала на Придніпровському.

3 вересня, проєкт DeepState повідомив про чергову успішну контратаку Сил оборони – цього разу біля села Толстой на півдні Донбасу. До цього на карті була вузька «червона зона» вздовж траси, яка веде до села Андріївка-Клевцове, раніше Іскра. Згодом аналітики повідомили, що попри контратаку, просочування малих піхотних груп армії Росії на Андріївку-Клевцове триває – але українські захисники знищують окупантів або беруть їх у полон.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG