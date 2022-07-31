Генштаб: війська РФ намагаються покращити тактичне положення на Донецькому напрямку

Російські військові намагаються покращити тактичне положення на Донецькому напрямку, повідомив вранці 31 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Донецькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Веде штурмові дії за підтримки штурмової та армійської авіації. Намагається визначити систему оборони наших підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як вказують у командуванні, штурмовими діями загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут, але «із втратами відійшли назад».

«Невдалою стала спроба дорозвідки позицій переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар, розвідувальну групу противника виявлено та знешкоджено. Зафіксовано ведення повітряної розвідки ворожими БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного», – йдеться у зведенні.

На Авдіївському напрямку, кажуть у Генштабі, російські військові вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, успіху не мали і відійшли.

На Південнобузькому напрямку загарбники вживають «заходів із поповнення втрат та посилення військ».

На Харківському напрямку поблизу Нової Гусарівки – Гусарівки російські війська силами розвідувальної групи намагалися уточнити розміщення позицій українських військ, успіху не мали, група відійшла, йдеться у зведенні.

За повідомленням, на Слов’янському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Дмитрівки, також не мали успіху і відійшли.

«Безуспішно намагався застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини, зазнав втрат та відійшов», – додали у Генштабі.

Напередодні голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії (відомої як MI6) Річард Мур, коментуючи відео британського Міноборони про помилки, скоєні Росією під час підготовки повномасштабної війни та в її ході, заявив, що Росія «виснажується» у своєму нападі на Україну.

У відео, зокрема, стверджується, що російські війська втратили в Україні «десятки тисяч» людей, а втрати бойової техніки стають все важчими.

Міноборони Росії з березня перестало повідомляти дані про свої втрати у війні.

Раніше британська розвідка заявила, що Росія у повномасштабному вторгненні в Україну активно залучає сили «ПВК Вагнера», але це не допоможе їй істотно змінити хід війни.