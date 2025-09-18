На фронті за добу було 184 боєзіткнення – Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксували 184 бойові зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 18 вересня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Шахове, Лисівка, Муравка, Звірове, Молодецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямках Покровська, Новопавлівки й Нового Донбасу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, на Новопавлівському напрямку було 22 російські атаки, на Лиманському – 21, на Торецькому – 17.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України ракетного удару однією ракетою і 95 авіаційних ударів, скинувши 153 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6097 дронів-камікадзе та здійснили 4766 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 174 – з реактивних систем залпового вогню», – йдеться у зведенні.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.