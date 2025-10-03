Генштаб: на фронті від початку доби було 147 бойових зіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, російські сили 21 раз атакували у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка і у бік Новомиколаївки.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні окупанти завдали одного ракетного і 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе і здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.