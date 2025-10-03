Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: на фронті від початку доби було 147 бойових зіткнень

Українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ із гаубиці 2С22 «Богдана». Запорізька область, 20 серпня 2025 року
Українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ із гаубиці 2С22 «Богдана». Запорізька область, 20 серпня 2025 року

На фронті від початку цієї доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними Генштабу, російські сили 21 раз атакували у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вороне, Січневе, Новоіванівка і у бік Новомиколаївки.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні окупанти завдали одного ракетного і 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе і здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG