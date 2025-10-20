На фронті за добу було 168 боєзіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 20 жовтня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак, згідно з повідомленням, було на Покровському напрямку. «Наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне і в напрямку Новопавлівки», – йдеться у зведенні.

За повідомленням, по 24 російські атаки зафіксували на Костянтинівському й Олександрівському напрямках.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах двох ракетних ударів, чотирма ракетами, та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.