Генштаб: близько третини боєзіткнень на фронті за добу було на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 103 бойових зіткнення, близько третини – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 27 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові й наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Нове Шахове, Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке й Гришине», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку було 16 російських атак, на Костянтинівському – 15. Крім того, бойові дії тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському напрямках.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська зосереджують свої основні зусилля на Покровському й Очеретинському напрямках, не полишаючи спроб прориву, посилюючи тиск і підтягуючи резерви.

«Оперативна обстановка тут складна. Лише за минулий тиждень на цих напрямках відбулося близько 400 бойових зіткнень», – написав Сирський у соцмережах.

За його словами, армія РФ продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами.

Раніше угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.

