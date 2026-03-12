Генштаб: на фронті було 122 боєзіткнення, найбільше російських атак – на Гуляйпільському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку, повідомив у зведенні на 22:00 Генштаб ЗСУ.

«На Гуляйпільському напрямку відбулися 24 атаки окупантів: у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого й у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Різдвянка. Одне боєзіткнення триває», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, 20 разів російські загарбники сьогодні штурмували на Костянтинівському напрямку, 16 – на Покровському.

Бойові дії також відбувалися на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському напрямках.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

9 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».