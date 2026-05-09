Генштаб повідомив про 245 боєзіткнень на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 245 бойових зіткнень, найбільше російських штурмових дій було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ вранці 9 травня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке, Муравка, Затишок, Іванівка, Дорожнє, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та в напрямку Сергіївки, Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку російські сили здійснили 22 атаки, на Костянтинівському – 21.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Міноборони Росії 7 травня заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь».

Президент України Володимир Зеленський вранці 8 травня заявив, що на фронті продовжуються бої, з боку Росії не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті.