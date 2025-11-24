Зведення Генштабу: на Куп’янському напрямку тривають «пошуково-ударні та спеціальні дії»

Протягом поточної доби на лінії фронту відбулося 64 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 24 листопада.

Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках російська армія тричі атакувала позиції Сил оборони. Стільки ж мали місце на Південно-Слобожанському напрямку, одна сутичка триває.

На Куп’янському напрямку, за даними командування, російських наступальних дій сьогодні не було. Підрозділи Сил оборони «проводять пошуково-ударні та спеціальні дії, з метою знищення противника та покращення тактичного положення».

Бойові дії тривають на Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають. Наші воїни проводять пошуково-ударні дії, з метою виявлення та знищення ворожих груп», – йдеться в зведенні.

Триває одна сутичка з шести на Олександрівському напрямку. ЗСУ відбили сім атак на Гуляйпільському напрямку.

Штаб також повідомляє про відбиття однієї російської атаки на Оріхівському напрямку та двох на Придніпровському.

«Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу», – заявляє командування.

Начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив 24 листопада, що російські війська не можуть увійти до Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, натомість намагаються тиснути на схід від селища й витискати українські війська з лівого берега річки Оскіл.

Сили оборони провели зачистку в центральних районах Покровська, повідомив 23 листопада 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цей напрямок залишається найбільш інтенсивним за кількістю російських атак.