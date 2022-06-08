Генштаб: ЗСУ «успішно стримують штурм» у Сєвєродонецьку

Українські військові «успішно стримують штурм» російських загарбників у Сєвєродонецьку на Луганщині, бойові дії там тривають, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку… в районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів», – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку, за даними командування, російські військові збільшили інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. «Вели обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка», – йдеться у зведенні.

У районі населеного пункту Нагірне «в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами», загарбники відійшли на раніше займані позиції.

«На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове», – повідомили у Генштабі.

Там нагадали, що за минулу добу українські військові на Донецькому і Луганському напрямках відбили 11 атак російських сил.