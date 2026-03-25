Генштаб: Сили оборони проводять активні дії «на визначених напрямках»

Українські війська «завдають противнику постійного вогневого ураження», проводять активні дії «на визначених напрямках», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За вечірнім зведенням, від початку доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках мали місце два боєзіткнення, на Південно-Слобожанському напрямку російська армія тричі атакувала позиції українських підрозділів.

Два боєзіткнення тривають на Куп’янському напрямку, п’ять російських штурмів українська армія відбивала на Лиманському напрямку.

Армія РФ п’ять разів намагалася просунутися на Слов’янському напрямку, один раз – на Краматорському.

На Костянтинівському напрямку російські війська 17 разів штурмували українські позиції, одна атака триває.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове та в сторону Гришиного, Шевченка. Одна штурмова дія триває», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку російські загарбники атакували тричі. На Гуляйпільському напрямку штаб зафіксував 16 російських атак, дві штурмові дії тривають.

Командування повідомляє про одну російську атаку на Оріхівському напрямку і дві – на Придніпровському, в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.





В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.







