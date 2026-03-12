Сили оборони уразили техніку та склади боєприпасів РФ на окупованих територіях – Генштаб

Українські війська завдали низки ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях вночі на 12 березня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, штаб звітує про ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок на окупованій Луганщині та командно-спостережного пункту підрозділу поблизу Василівки на Запоріжжі.

Також українські військові, за зведенням, били по об’єктах військової логістики та забезпечення армії РФ:

«Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)».

Генштаб також заявляє про удар по радіолокаційній станції зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя в Криму напередодні.

«Масштаби завданих збитків уточнюються. Крім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур», – додає командування.

Російське командування не повідомляло про ураження. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



