Генштаб: війська Росії 24 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 25 січня.

Зокрема, одну спробу російського наступу командування зафіксувало на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще три – на Південно-Слобожанському напрямку, в районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького.

Бойові дії тривають на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку сьогодні противник 24 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки», – йдеться в зведенні.





Також російські загарбники атакували чотири рази на Олександрівському напрямку. Дев’ять атак РФ Сили оборони відбили на Гуляйпільському напрямку, один бій триває на Оріхівському. Ще одну російську атаку ЗСУ відбили на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту.

«Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу», – додає Генштаб.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст.

Читайте також: Оперативний резерв РФ «зазнав відчутних втрат», але ситуація складна – Сирський про Покровськ і Мирноград

Напередодні угруповання військ «Схід» повідомило, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації і контролюють північні частини обох міст.

Сирський повідомляв 19 січня, що в районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння: армія РФ підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву української оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



