Генштаб ЗСУ: на Костянтинівському й Покровському напрямках було по 11 атак Росії від початку доби

Від початку доби на фронті російська армія атакувала 48 разів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 10 березня.

Зокрема, боєзіткнення фіксувалися на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій російської армії не фіксували.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки, два бої тривають.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 11 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення іще не завершено», – йдеться в зведенні.

Армія РФ двічі наступала в бік Тернового та Новогригорівки на Олександрівському напрямку, триває один бій. Одна атака мала місце на Оріхівському напрямку.

Крім того, за даними штабу, на Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районі Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Зарічного, Варварівки, Лугівського, Мирного. Два боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку спроби російської армії наступати не спостерігаються, додає командування.

Раніше 10 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що поняття «переднього краю» в умовах війни зараз розмивається, і на багатьох ділянках обопільні «зони інфільтрації» для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 кілометрів.

«Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії», – заявив Сирський.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. За його словами, ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.



