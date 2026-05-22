Генштаб ЗСУ: на фронті протягом дня відбулося 166 бойових зіткнень

На Оріхівському напрямку, за зведенням, російські війська активних дій не проводили

Російські війська продовжували атакувати на 12 напрямках протягом дня, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 22 травня.

За даними штабу, від початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень.

Зокрема, чотири сутички мали місце на Північно-Слобожанському і Курському, ще п’ять російських штурмів зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 29 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Торецьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та Новопідгородне. Дотепер тривають два боєзіткнення», – йдеться в зведенні.


Також російські загарбники двічі наступали в районах Вербового та Запорізького на Олександрівському напрямку.

На Оріхівському напрямку, за зведенням, російські війська активних дій не проводили.

На Гуляйпільському напрямку мали місце 23 російських атаки в районах Добропілля, Гіркого, Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки та Чарівного, одне боєзіткнення триває на момент зведення.

ЗСУ також «успішно зупинили» три наступальних дії на Придніпровському напрямку.

Напередодні в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

