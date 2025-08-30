Генштаб ЗСУ повідомляє про 50 боєзіткнень на Покровському напрямку за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 172 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 серпня.

За зведенням, напередодні Сили оборони уразили три райони зосередження російського особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійських засоби.

Загалом 11 боєзіткнень відбулися на Північно-Слобожанському, Курському та Південно-Слобожанському напрямках. На Куп’янському українські війська відбивали п’ять штурмових дій РФ у районі Загризового та в бік Куп’янська.





«На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки», – йдеться в повідомленні.

Бойові дії тривали також на Сіверському та Краматорському напрямках. На Торецькому російські загарбники 13 разів атакували в районах Щербинівки, Торецька, Диліївки, а також у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки», – заявляє командування.





31 російську атаку Генштаб зафіксував на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.

Один раз армія РФ намагалася штурмувати позиції Сил оборони на Оріхівському напрямку, ще три атаки ЗСУ відбивали на Придніпровському.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 серпня, військове командування Росії, ймовірно, відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині після того, як російська тактика інфільтрації, схоже, не допомогла створити стійкі позиції в межах цього прориву.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зменшення в останні дні кількості повідомлень російських воєнних блогерів про прорив поблизу Добропілля. Натомість вони знову зосередилися на активності на північ, схід і південний захід від Покровська.

26 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про «позитивні тенденції» в прикордонних районах Сумщини та Харківщини.











