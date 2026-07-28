Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила 1,5 тисячі військових і танк

Російські війська втратили близько 1 560 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 28 липня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати російської армії втратили близько 1 442 140 військових.

Генштаб також оновив дані про втрати Росією військової техніки:

12 226 танків (+1 за добу)

25 038 бойових броньованих машин (+6)

46 902 артилерійських системи (+71)

1 970 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 519 засобів протиповітряної оборони

439 літаків

354 гелікоптери

2 054 наземних робототехнічних комплекси (+16)

431 310 безпілотників оперативно–тактичного рівня (+1 755)

4 950 крилатих ракет

34 кораблі й катери

2 підводних човни

126 850 автомобілів і автоцистерн (+548)

4 476 одиниць спеціальної техніки (+4)

За підсумками дослідження американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, опублікованого 1 липня, сукупні втрати вбитими і пораненими військовими Росії й України перевищили два мільйони від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Читайте також: Біонічні протези. Україна стала одним зі світових осередків їх розробки та виробництва

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Тодішній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.