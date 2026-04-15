Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила близько тисячі військових за добу

Російські війська втратили близько 1 010 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 квітня.

Командування оцінює загальні втрати російської армії в 1 313 970 військових за час повномасштабного вторгнення.

Генштаб також навів оновлені дані про втрати російської техніки:

11 864 танки (+1 за добу)

24 390 бойових броньованих машин (+1)

40 003 артилерійських системи (+50)

1 736 рективних систем залпового вогню (+4)

1 346 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

350 гелікоптерів

239 241 безпілотник оперативно–тактичного рівня (+1 388)

4 517 крилатих ракет

33 кораблів і катерів

2 підводних човни

89 553 автомобілі й автоцистерни (+253)

4 125 одиниць спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на березень цього року встановили за відкритими джерелами імена 204 626 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.