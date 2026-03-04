Генштаб ЗСУ: армія Росії втратила майже тисячу військових за добу

Російська армія втратила близько 980 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 4 березня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули близько 1 269 500 людей особового складу.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

11 723 танки (+5)

24 135 бойових броньованих машин (+4)

37 874 артилерійські системи (+32)

1 667 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 319 засобів протиповітряної оборони

435 літаків

348 гелікоптерів

156 431 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+1 733)

4 384 крилатих ракети

30 кораблів і катерів

2 підводних човни

81 224 автомобілі й автоцистерни (+232)

4 078 одиниць спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 24 лютого 2026 року встановили імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Читайте також: Зеленський: українські сили від початку року відвоювали 460 кв км території

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



