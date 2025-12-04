Генштаб ЗСУ: від початку доби на дев’яти напрямках фронту відбувся 131 бій

На фронті від початку доби відбулося 131 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

За даними штабу, найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, де з початку доби російські загарбники здійснили 46 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 40 атак.

У Генштабі додають, що на цьому напрямку тривають пошуково-ударні дії Сил оборони у районі міста Покровськ.

Також, за повідомленням, сьогодні інтенсивні бої тривають на Олександрівському напрямку – тут противник 17 разів атакував у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Костянтинівському напрямку українські воїни зупинили 13 наступальних дій противника, два бої досі тривають.



Російські війська також продовжують свої атаки на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Куп’янському та Краматорському напрямках від початку доби противник не проводив наступальних дій.

Наприкінці листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що російська пропаганда поширює заяви президента РФ Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться». Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну й західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.