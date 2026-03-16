Генштаб ЗСУ: на фронті відбулося понад 150 боєзіткнень протягом дня

Сили оборони «знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження», повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 16 березня. Командування зафіксувало 152 бойових зіткнення на фронті від початку доби.

Зокрема, чотири бої мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, два – на Південно-Слобожанському напрямку.

Російська армія вісім разів атакувала на Куп’янському напрямку. По дев’ять російських штурмів мали місце на Лиманському та Слов’янському напрямках, один – на Краматорському.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 28 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русиного Яру, Софіївка та Новопавлівка», – повідомляє Генштаб.

Російські загарбники вдалися до 21 атаки на Покровському напрямку, дві з них тривають.

Штаб також повідомляє про чотири спроби російських військ покращити своє становище на Олександрівському напрямку. 20 російських атак мали місце на Гуляйпільському.

За зведенням, армія РФ не проводила наступальних дій на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше 16 березня командування повідомило, що Сили оборони «мають певні тактичні успіхи» на Північно–Слобожанському і Курському напрямках.

Армія РФ знову почала застосовувати бронетехніку на фронті – про такі випадки в районі Костянтинівки останніми днями повідомляють захисники міста.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський 15 березня заявив, що на Запорізькому напрямку противник «зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним». За його словами, інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у нещодавньому звіті заявив, що контратаки ЗСУ на Запоріжжі можуть зірвати план наступу Росії навесні та влітку.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території.



