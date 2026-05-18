Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті протягом дня

Українські військові поблизу Дружківки на Донеччині, квітень 2026 року

Від початку доби на фронті відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 18 травня.

Зокрема, російські війська обстрілювали та атакували авіабомбами позиції ЗСУ на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники шість разів атакував українські позиції.

Три російських атаки мали місце на Куп’янському напрямку, стільки ж – на Слов’янському. Сили оборони відбивали 11 атак на Лиманському напрямку.

На Костянтинівському напрямку російська армія сьогодні 16 разів штурмувала позиції ЗСУ в районах Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Вільного, Торецького та в бік Костянтинівки й Кучерового Яру.


«На Покровському напрямку ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке та Покровськ», – йдеться в зведенні.

Один російський штурм мав місце в бік Вороного на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку командування зафіксувало 20 російських атак, три з них тривали на момент зведення.

Чотири рази російська армія атакувала на Придніпровському напрямку, в районах Антонівки й острова Білогрудий.

Генштаб зазначає, що не фіксував атак РФ на Краматорському та Оріхівському напрямках.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.

Доба на лінії вогню: Добропілля руйнується на очах, але продовжує квітнути – фоторепортаж

