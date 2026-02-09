Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 300 боєзіткнень на фронті за добу, 72 – на Покровському напрямку

Протягом доби, що минула, на фронті відбулося 312 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 лютого.

Командування звітує про ураження Силами оборони району зосередження особового складу та інженерної споруди Росії.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках напередодні відбулося три боєзіткнення. На Південно-Слобожанському армія РФ вісім разів намагалася прорвати українські оборонні рубежі в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та в бік Фиголівки.

14 російських атак мали місце на Куп’янському напрямку – в бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки й Новоплатонівки.

«На Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману», – повідомляє командування.





ЗСУ відбили 15 російських спроб просунутися вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки. Одна атака мала місце на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники атакували 32 рази – поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка, в бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас», – йдеться в зведенні.

Росія вісім разів атакувала на Олександрівському напрямку – в районі Привілля та в бік Андріївки-Клевцового, Іванівки та Олександрограду.

На Гуляйпільському напрямку Генштаб зафіксував 29 російських атак – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля, в бік Залізничного та Оленокостянтинівки.

Сили оборони відбили п’ять російських атак на Оріхівському напрямку в районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

«Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу», – додає Генштаб.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.







