Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 800 військових і 34 артилерійські системи за добу

Російські війська втратили близько 800 людей особового складу напередодні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 жовтня.

За оцінкою командування, загальні втрати армії РФ сягнули 1 136 890 військових.

Крім того, додає штаб, російські війська втратили в техніці:

11 293 танки (+2 за добу)

23 480 бойових броньованих машин (+3)

34 036 артилерійських систем (+34)

1 527 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 230 засобів протиповітряної оборони

428 літаків

346 гелікоптерів

74 946 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+547)

3 880 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

65 655 автомобілів і автоцистерн (+138)

3 981 одиниця спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



