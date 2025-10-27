Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ: Росія втратила близько 800 військових і 34 артилерійські системи за добу

Українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ із гаубиці 2С22 «Богдана». Запорізька область, 20 серпня 2025 року
Українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ ведуть вогонь по позиціях армії РФ із гаубиці 2С22 «Богдана». Запорізька область, 20 серпня 2025 року

Російські війська втратили близько 800 людей особового складу напередодні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 27 жовтня.

За оцінкою командування, загальні втрати армії РФ сягнули 1 136 890 військових.

Крім того, додає штаб, російські війська втратили в техніці:

  • 11 293 танки (+2 за добу)
  • 23 480 бойових броньованих машин (+3)
  • 34 036 артилерійських систем (+34)
  • 1 527 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 230 засобів протиповітряної оборони
  • 428 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 74 946 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+547)
  • 3 880 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 65 655 автомобілів і автоцистерн (+138)
  • 3 981 одиниця спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Генштаб: із серпня ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG