Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад 1200 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 230 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 29 червня.

За оцінкою українського командування, загальні втрати РФ сягнули приблизно 1 402 200 військових.

Також штаб навів дані про втрати російської техніки за попередню добу:

3 танки (12 066)

1 бойова броньована машина (24 845)

49 артилерійських систем (44 969)

10 наземних робототехнічних комплексів (1 764)

1 724 безпілотники оперативно-тактичного рівня (379 224)

7 крилатих ракет (4 797)

477 автомобілів і автоцистерн (113 612)

6 одиниць спеціальної техніки (4 366)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

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Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.