Генштаб ЗСУ: російські війська атакували 43 рази на Покровському напрямку протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 194 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 21 квітня.

Зокрема, російські війська двічі атакували українські позиції на Південно-Слобожанському напрямку. По дві атаки зафіксували на Куп’янському й Слов’янському напрямках, по сім – на Лиманському та Краматорському.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники сьогодні 25 разів штурмували позиції українських військ у районах Плещіївки, Яблунівки, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Новодмитрівки. Три атаки тривають на момент зведення.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка та Василівка. Чотири штурмові дії ворога тривають», – повідомляє командування.





12 російських атак мали місце на Олександрівському напрямку, 11 – на Гуляйпільському, з них дві тривають.

Також армія РФ п’ять разів атакувала на Оріхівському напрямку й чотири рази вдавалася до штурмових дій на Придніпровському.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.