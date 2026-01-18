Командування звітує про 126 боєзіткнень від початку доби, з них 39 – на Покровському напрямку

На передовій від початку доби відбулось 126 бойових зіткнень, із них 39 – на Покровському напрямку, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Загалом від початку цієї доби відбулося 126 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться у новому оперативному зведенні.

Військові кажуть, що сили РФ 10 разів атакували на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Графського, Нестерного, Круглого. Два боєзіткнення зараз тривають.

«На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки. На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка. Одне боєзіткнення триває», – наголосили у Генштабі.

Водночас відомо, що на Покровському напрямку від початку доби РФ 39 разів атакувала у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.

«На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 боєзіткнень, у районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки й Добропілля. Два з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне, Долинка», – йдеться у зведенні командування.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



