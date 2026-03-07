Командування звітує про 113 боєзіткнень на фронті від початку доби, із них 19 – на Покровському напрямку

Від початку доби 7 березня на передовій відбулось 113 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 115 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБів. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Графське, Вільча, Зибине та Піщане. Тривають дві штурмові дії противника», – йдеться у зведенні.

За даними українського командування, на Куп’янському напрямку РФ чотири рази атакувала у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового. Одна атака – триває.

«На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого. Триває одна штурмова дія. На Слов’янському напрямку противник 12 разів намагався просунутися вперед у бік Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено. Три спроби покращити своє становище окупантами іще тривають», – повідомили у ЗСУ.

Водночас, на Костянтинівському напрямку окупанти 15 разів штурмували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 39 окупантів та 23 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено дев’ять укриттів, 5 одиниць автомобільної техніки та 3 артсистеми ворога. Знищено або подавлено 141 БпЛА різних типів», – зазначили у Генштабі.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. Ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.



