Генштаб ЗСУ: втрати армії Росії перевищили 1,338 мільйона військових

Російські війська втратили близько 890 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 травня.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в близько 1 338 060 війскових.

Крім того, штаб фіксує знищення:

11 918 російських танків

24 521 бойової броньованої машини (+6 за добу)

41 539 артилерійських систем (+61)

1 776 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 365 засобів протиповітряної оборони (+2)

435 літаків

352 гелікоптери

1 336 наземних робототехнічних комплексів (+4)

277 912 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 851)

4 585 крилатих ракет

33 кораблі й катери

2 підводних човни

94 545 автомобілів і автоцистерн (+233)

4 172 одиниці спеціальної техніки (+2)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС і «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Читайте також: «Вони упустили стратегічний момент». Чи здатна Росія завадити українським ударам?

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.