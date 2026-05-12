ЗСУ зупинили 32 російських атаки на Покровському напрямку напередодні – командування

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 174 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 травня.

Чотири російських штурмових дії зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. 11 разів Росія атакувала українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку.

Дві атаки РФ мали місце на Куп’янському напрямку, дев’ять – на Слов’янському. 17 спроб вклинитися в оборону ЗСУ зафіксували на Лиманському напрямку.

Російські загарбники 16 разів атакували на Костянтинівському напрямку – поблизу Плещіївки, Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Новопавлівки, Торецького та Кучерева Яру.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки», – повідомляє командування.

Армія Росії двічі атакувала на Олександрівському напрямку і чотири рази – на Оріхівському.

На Гуляйпільському напрямку російські війська здійснили 20 атак у бік Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Чарівного, Гіркого та в районі Гуляйполя.

Генштаб зазначає, що не фіксував російських атак на Краматорському та Придніпровському напрямках протягом доби.

Читайте також: «Темпи просування Росії на полі бою знижуються». Чому війська РФ топчуться на місці?

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські та українські війська продовжували обмежені наступальні операції на фронті протягом другого дня угоди про припинення вогню з 9 по 11 травня.

Як українська, так і російська сторона заявляли, що інша сторона порушила режим припинення вогню 10 травня.