За добу на фронті відбулось понад 50 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається «складною», йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 березня.

За даними військових, протягом доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення.

«На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області», – зазначили у Генштабі.

Крім того, відомо, що на Бахмутському напрямку силами оборони відбито 3 атаки російських військових у районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області, «де ворог намагався покращити своє тактичне положення».

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області», – йдеться у зведенні військових.

Також у зведенні йдеться про те, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російської армії.

«Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станції радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони противника», – підсумували у Генштабі ЗСУ.