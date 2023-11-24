Генштаб повідомив про збиття трьох «Шахедів» і 64 зіткнення на фронті

Російські війська в ніч на 24 листопада завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 і три ударні безпілотники типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Силами і засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

«Загалом ворог завдав два ракетних і 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться у зведенні.

За даними командування, українські військові відбили штурмові і наступальні атаки сил РФ на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку… На Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника», – зауважили в Генштабі.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив 23 листопада, що російські війська розпочали третю хвилю активних дій у рамках наступу на Авдіївському напрямку.

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що поблизу Бахмута на Донеччині тривають «важкі бої».

Напередодні начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що російські війська застосували проти українських оборонців навколо Бахмута 42 дрони – це fpv-дрони, «Ланцети». За його словами, наприклад, на Лимано-Куп’янському напрямку минулої доби було використано 18 дронів.



«Сказати, що ворог має якусь перевагу у даній сфері над Силами оборони ми не можемо. Але в Росії все відбувається як завжди – не якістю, а кількістю. На даний момент ми можемо це спостерігати», – зазначив він.