Генштаб повідомив про 24 збиті «Шахеди» і 95 зіткнень на фронті

У ніч на 22 грудня російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши при цьому 28 безпілотників типу Shahed-136/131, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За повідомленням, сили протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська вночі атакували Україну з районів Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії і Чауди в окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

У командуванні додали, що українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, зокрема 19 – на Куп’янському, 35 – на Авдіївському, 15 – на Мар’їнському, 12 – на Херсонському напрямках.

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Американський Інститут вивчення війни 21 грудня на основі відкритих даних дійшов висновку, що напередодні російські війська здійснили незначне підтверджене просування на північ від Бахмута.

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».