За добу на фронті відбулось 265 бойових зіткнень, із них понад сто на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 14 листопада, на фронті відбулось 265 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося одне боєзіткнення. Сили РФ трьох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб, та здійснили 199 обстрілів, зокрема три — із РСЗВ.

Водночас, на Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Карпівки, Колодязів, Шандриголового, Мирного, Зарічного, Новоселівки, Дробишевого та в бік Коровиного Яру, Ольгівки, Дружелюбівки й Нового Миру. На Слов’янському напрямку українські воїни відбили 17 ворожих атак. Підрозділи росіян намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська і Переїзного», – йдеться в оперативному зведенні Генштабу.

За даними українського командування, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 107 штурмових і наступальних дій російської армії у районах Володимирівки, Никанорівки, Родинського, Новопавлівки, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Котлярівки, Горіхового, Філії і Дачного.

12 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті російського наступу. Там фіксується найбільша кількість щоденних російських штурмових дій і зосередження значної частини угруповання РФ, що діє на території України. Зокрема, армія Росії намагається скористатися складними погодними умовами.

Російські війська протягом останніх днів активізували зусилля з проникнення у Покровськ на Донеччині на легкій техніці через південні околиці, повідомила 11 листопада пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.